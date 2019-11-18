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СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого

СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
20:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Дипломаты из США знали, что Зеленский ощущал давление со стороны Трампа из-за Байдена.

Американские дипломаты еще до разговора президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, приведшего к началу процедуры импичмента в США, были осведомлены, что Киев ощущает давление со стороны Вашингтона, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

По данным агентства, Зеленский 7 мая провел встречу в Киеве. На ней он говорил о сложном положении, в котором оказался из-за давления со стороны американской администрации, настаивавшей на необходимости провести расследование в отношении потенциального конкурента Трампа на выборах - Джо Байдена.

На встрече, в частности, присутствовал гражданин США Амос Хохштейн, входящий в наблюдательный совет украинской компании "Нафтогаз".

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Хохштейн еще до встречи рассказал о ее теме бывшему послу США в Украине Мари Йованович и еще двум сотрудникам посольства США в Киеве.

После того, как встреча состоялась, Хохштейн летал в Вашингтон, чтобы сообщить Йованович о ее итогах, отмечает агентство.

О встрече, в которой участвовал Хохштейн, AP сообщало в конце октября. Тогда агентство отмечало, что Зеленский и другие присутствующие провели "большую часть трехчасовой беседы, обсуждая, как справиться с давлением со стороны Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани, которые желали расследования, и при этом не быть втянутым в американские выборы".

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Зеленский, отмечает агентство, пытался скрыть реальную тему встречи 7 мая, утверждая, что на ней обсуждались вопросы энергетики.

Таким образом, Зеленский еще в мае беспокоился, что президент США Дональд Трамп и его адвокаты пытаются склонить его к действиям, которые повлияют на президентские выборы в США 2020 года, сообщили источники агентства.

Эта информация противоречит заявлениям республиканцев, которые утверждают, что Зеленский не ощущал давления со стороны Трампа и его адвокатов, отмечает агентство. Именно то, что Трамп требовал от Украины начать расследование в отношении потенциального соперника на выборах Джо Байдена, стало центральным элементом процедуры импичмента, инициированной демократами в США.

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Демократы начали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года.

В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В минувшую среду стартовали публичные слушания в рамках процедуры импичмента Трампа.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мари Йованович, Амос Хохштейн.
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