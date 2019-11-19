ГПУ: С 20 ноября прокуроры не будут вести досудебное следствие

Новости Украины:Генпрокуратура Украины с 20 ноября прекращает проведение досудебных расследований.

Генеральная прокуратура Украины с 20 ноября 2019 года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

"Все незавершенные расследования передаются в соответствии с квалификацией в Государственное бюро расследований (ГБР), Национальное антикоррупционное бюро Украины, Службу безопасности Украины и т. д. Вместе с тем, полномочия прокуроров выполнять процессуальные действия в пределах расследований обеспечит их непрерывность", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

После создания в ГБР специализированного управления и перехода в него следователей материалы производств будут направлены им для дальнейшей работы.

Досудебные расследования совершались прокуратурой временно. Закон Украины "О прокуратуре" не включает проведение расследований в функции ведомства. В "Переходных положениях" Конституции Украины и Уголовно-процессуального кодекса отмечается, что до создания ГБР полномочия касательно досудебных расследований осуществлялись следственными прокурорами, а после начала его работы материалы должны быть переданы другим органам досудебного расследования.