Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе

Новости Украины:Тест на полиграфе может стать обязательным для народных депутатов.

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") предлагает закрепить в законодательстве обязательную проверку народных депутатов на полиграфе после каждой сессии.

Как сообщается на сайте парламента, депутат зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект №2460 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (относительно прохождения проверки на полиграфе).

Дубинский предлагает закрепить в законодательстве прохождение депутатами теста на полиграфе по итогам сессии. "По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий", - говорится в законопроекте.

По мнению автора законопроекта, перечень обязательных вопросов для прохождения проверки утверждает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Законопроект оговаривает, что проверку должны проводить сотрудники соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны Украины, у которых есть документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки.

"Проверка на полиграфе должна проводиться с обязательной видеофиксацией", - говорится в законопроекте.