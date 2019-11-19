Скачать
Вторник, 19.11.2019
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Встреча Зеленского с премьером Чехии: названы темы саммита "нормандской четверки"
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Всемирный банк дал прогноз по росту экономики Украины
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Яремчук: Хочу Россию в финале Евро-2020
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе

Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе
14:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rada.gov.ua

Новости Украины:Тест на полиграфе может стать обязательным для народных депутатов.

Народный депутат Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") предлагает закрепить в законодательстве обязательную проверку народных депутатов на полиграфе после каждой сессии.

Как сообщается на сайте парламента, депутат зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект №2460 "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата Украины" (относительно прохождения проверки на полиграфе).

Дубинский предлагает закрепить в законодательстве прохождение депутатами теста на полиграфе по итогам сессии. "По итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе относительно возможного совершения коррупционных правонарушений в связи с осуществлением депутатских полномочий", - говорится в законопроекте.

Прогулы в Раде: кто из депутатов побил рекорд в ноябре

По мнению автора законопроекта, перечень обязательных вопросов для прохождения проверки утверждает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Законопроект оговаривает, что проверку должны проводить сотрудники соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны Украины, у которых есть документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки.

"Проверка на полиграфе должна проводиться с обязательной видеофиксацией", - говорится в законопроекте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Народные Депутаты, Полиграф, Тест на полиграфе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
03 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
04 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
05 Малый бизнес в Украине: какие изменения планируют для ФОПов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы
Декабрь готовит сюрпризы: какой будет погода в начале зимы
Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе
Депутатов могут заставить проходить тесты на полиграфе
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Блейк Лайвли удалила все посты из Instagram
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь