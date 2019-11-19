Прогулы в Раде: кто из депутатов побил рекорд в ноябре

Новости Украины:Из 423 народных депутатов в ноябре все семь пленарных заседаний посетили лишь 299 избранников – это 70% от состава парламента.

В ноябре из 423 народных депутатов все семь пленарных заседаний посетили 299 депутатов — 70% от состава парламента. Как проанализировал Комитет избирателей, 7 депутатов за месяц посетили одно заседание или не посетили ни одного.

Средние показатели посещения заседаний депутатами за ноябрь 2019 года:

"Голос" — 83%;

"Слуга народа" — 80%;

"Европейская солидарность" — 69%;

"Оппозиционная платформа — За жизнь" — 61%; ВО

"Батькивщина" — 57%;

"За будущее" — 52%.

"В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний — 7. В октябре состоялось 16 заседаний, сентябре — 14. Однако даже несмотря на такое незначительное количество, лишь 70% депутатов посетили все из них", — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

По его словам, такая ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Верховной Раде до сих пор является актуальной и требует комплексного решения. Напомним, в течении октября 2019 года 16 народных депутатов без уважительных причин пропустили более 30% голосований в Верховной Раде, больше всех пропускал Виталий Данилов от фракции "Батькивщина".

Напомним, в октябре в среднем на заседаниях Рады присутствовали 378 народных депутатов или 89% от ее текущего состава.