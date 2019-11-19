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Столтенберг: Если один союзник будет подвержен атаке, весь Альянс на это ответит

Столтенберг: Если один союзник будет подвержен атаке, весь Альянс на это ответит
16:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Столтенберг рассказал, НАТО не допустит повторения "крымского сценария" ни в одной стране-члене Альянса.

Страны НАТО делают крупные инвестиции в развитие вооруженных сил, в коллективную оборону и в систему сдерживания, что является четким посланием потенциальному агрессору: Альянс не допустит повторения "крымского сценария" ни в одной из стран-союзниц.

Об этом во вторник в Брюсселе во время пресс-конференции накануне встречи министров иностранных дел стран Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Наши действия не направлены против какой-либо конкретной страны. Но нет никаких сомнений: если один союзник будет подвержен атаке, весь Альянс на это ответит. Такое понимание помогает избегать конфликтов и сохранять мир. Мы успешно делали это в течение 70 лет. Агрессивные действия России против Украины стали "спусковым крючком" для укрепления и адаптации Альянса к новым угрозам", - отметил Столтенберг.

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Он напомнил, что в рамках такой трансформации в НАТО были созданы силы высокой готовности, начата передовая дислокация боевых подразделений на Востоке Альянса.

"Все это направляет абсолютно четкий сигнал: то, что случилось в Крыму, не сможет произойти против кого-либо из наших союзников. Не должно быть никакой почвы для недоразумений или для недооценки по этому поводу - мы не позволим такой ситуации произойти. И это лучший способ, чтобы сохранить мир", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО.

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Украина, НАТО, Крым, Йенс Столтенберг.
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