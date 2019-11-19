В НАТО отреагировали на возвращение Украине РФ захваченных суден

Новости Украины:Возвращение украинских кораблей, захваченных Российской Федерацией в ноябре 2018 года, поспособствует прогрессу на будущих переговорах "нормандской четверки".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствует возвращение Украине российской стороной малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", захваченных год назад.

"Я приветствую возвращение захваченных суден Украине. России надо было сделать это достаточно давно. Она не имеет права захватывать суда. Их возвращение соответствует международным обязательствам России. Я считаю, что это хороший фактор и надеюсь, что это поможет добиться какого-то прогресса в выполнении Минских соглашений. Это также может помочь усилиям, предпринимаемым в "нормандском формате" для нахождения устойчивого политического решения кризиса в Украине", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе во вторник.

Он также ожидает, что этот вопрос будет обсуждаться главами МИД стран НАТО в штаб-квартире Альянса в среду.

"Мы хотим донести ясный сигнал России, что она должна обеспечить свободу судоходства в Азовском море и Керченском проливе", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ,направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Такой же позиции придерживаются и власти Украины.

ПАСЕ в своей резолюции от 24 января 2019г №2259 призвала РФ соблюдать в отношении захваченных украинских моряков нормы Женевских конвенций.

Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября захваченные украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне. В МИД Украины заявили, что после возвращения суден будет осуществлена их тщательная проверка и экспертиза для выяснения, в каком они состоянии и были ли изъяты из них оборудование и документация.

В ведомстве напомнили, что, несмотря на возвращение моряков и кораблей, продолжается спор о нарушении Россией иммунитетов трех военно-морских суд и 24 членов их экипажей. Арбитражный трибунал Международного суда ООН 21 ноября проведет слушания в деле о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.