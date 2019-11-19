Зеленский рассказал Маасу о ситуации на Донбассе

Новости Украины:Зеленский обсудил с Маасом ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, в ходе которой стороны обсудили современное состояние и перспективы развития украинско-германских отношений.

"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", - сообщает во вторник вечером пресс-служба главы государства.

Президент проинформировал немецкого чиновника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в Нормандском формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

"Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы", - говорится в информации.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.