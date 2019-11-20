Послы G7 выразили поддержку новой программы сотрудничества Украины с МВФ

Новости Украины:Послы G7 считают, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности Украины.

Группа послов стран "Большой семерки" (G7) в среду, 20 ноября, утром провели встречу с миссией Международного валютного фонда, в ходе которой выразили поддержку соглашения Украины с МВФ.

"Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине", - говорится в сообщении послов G7 в Твиттере.

Как сообщалось, 14 ноября миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

20 ноября министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Напомним, Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.