МИД Британии: Захват Россией кораблей противоречил международному праву

Новости Украины:Британия призывает Россию не препятствовать судоходству в Керченском проливе.

Министерство иностранных дел Великобритании призывает Российскую Федерацию не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив.

Об этом идет речь в заявлении на сайте МИД Великобритании.

В частности, Великобритания приветствует возвращение Россией трех украинских судов.

В этой связи британские дипломаты заявили, что "давно назрела необходимость сделать это".

"Захват Россией кораблей противоречил международному праву. Россия не должна препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что Британия остается абсолютно преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая незаконно аннексированный Крым.