МИД Британии: Захват Россией кораблей противоречил международному праву

Министерство иностранных дел Великобритании призывает Российскую Федерацию не препятствовать прохождению судов через Керченский пролив.
Об этом идет речь в заявлении на сайте МИД Великобритании.
В частности, Великобритания приветствует возвращение Россией трех украинских судов.
В этой связи британские дипломаты заявили, что "давно назрела необходимость сделать это".
"Захват Россией кораблей противоречил международному праву. Россия не должна препятствовать прохождению судов через Керченский пролив", - отмечается в сообщении.
Также сказано, что Британия остается абсолютно преданной защите суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая незаконно аннексированный Крым.