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Зеленский: Иванисов сложит мандат, если его судимость подтвердится

Зеленский: Иванисов сложит мандат, если его судимость подтвердится
06:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Роман Иванисов сложит мандат нардепа из фракции "Слуга народа", если подтвердится его судимость.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 21 ноября вынудить сложить мандат нардепа из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, если у него будет подтверждение озвученных ранее вопиющих фактов про этого политика. Об этом глава государства сказал во время брифинга в Очакове после осмотра возвращенных Россией украинских кораблей, передает телеканал новостей "24".

"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра (21 ноября - ред.) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться – фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием... Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", – сказал Зеленский.

Напомним: 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, однако она погашена.

Впоследствии в ГПУ сообщили, что "информация относительно подтверждение погашенной судимости Иванисова пока не является подтвержденной, соответствующая проверка продолжается".

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Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что Иванисову следует приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с его участием.

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Мандат, Нардеп, Владимир Зеленский, Слуга народа, Роман Иванисов.
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