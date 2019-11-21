Зеленский: Иванисов сложит мандат, если его судимость подтвердится

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже 21 ноября вынудить сложить мандат нардепа из фракции "Слуга народа" Романа Иванисова, если у него будет подтверждение озвученных ранее вопиющих фактов про этого политика. Об этом глава государства сказал во время брифинга в Очакове после осмотра возвращенных Россией украинских кораблей, передает телеканал новостей "24".
"По поводу одного из депутатов партии "Слуга народа" я прочитал, что есть скандал. Я хочу сразу сказать, что завтра (21 ноября - ред.) у меня будут реальные данные, я хочу разобраться – фейк это или у него есть реальная причастность к уголовному делу, связанному с изнасилованием... Если завтра будет хоть один факт, хоть что-то, завтра я заставлю этого человека сложить мандат и уйти из партии "Слуга народа", – сказал Зеленский.
Напомним: 20 ноября на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат Украины от "Слуги народа" имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, однако она погашена.
Впоследствии в ГПУ сообщили, что "информация относительно подтверждение погашенной судимости Иванисова пока не является подтвержденной, соответствующая проверка продолжается".
Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что Иванисову следует приостановить членство в партии и фракции на время проведения всесторонней проверки и выяснения всех обстоятельств инцидента с его участием.