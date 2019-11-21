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В Пентагоне заявили, что Украина могла знать о приостановлении помощи США еще в июле

В Пентагоне заявили, что Украина могла знать о приостановлении помощи США еще в июле
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Лора Купер считает, что в Киеве могли знать о приостановлении военной помощи Украине еще 25 июля.

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Европы Лора Купер заявила, что в Киеве могли знать о приостановлении военной помощи Украине еще 25 июля, в день скандального телефонного разговора президентов Украины и США.

Это противоречит заявлениям Трампа о том, что украинская сторона не могла чувствовать давление с его стороны, поскольку не знала о решении приостановить поддержку.

"Мои сотрудники показали мне два несекретных электронных письма, которые они получили из Государственного департамента. Первый поступил 25 июля в 14:31. В этом электронном письме говорилось о том, что Посольство Украины, а также Комитет по иностранным делам спрашивают о помощи в сфере безопасности", - отметила представитель Пентагона.

Второе электронное письмо, отметила чиновница, было получено 25 июля в 16:25.

"В нем говорилось, что Конгресс знает в определенной степени о ситуации с Фондом иностранной помощи, так же как и украинское посольство", - отметила Купер.

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Таким образом, заявление представителя минобороны США подтверждает наличие так называемого "quid pro quo" (услуга за услугу) со стороны президента Трампа, который требовал от Украины расследования против семьи Джо Байдена, его главного противника на президентских выборах. Кроме того, это усиливает базу обвинений демократов в "подкупе" в адрес главы Белого дома в том, что он хотел добиться своего путем возобновления финансирования Фонда иностранной помощи.

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Украина, США, Пентагон, Лора Купер, Приостановлении помощи США.
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