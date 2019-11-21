Зеленский прокомментировал предложенную помощь Лукашенко и Назарбаева

Новости Украины:Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других, даже таких дружественных как Беларусь стран, для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине – ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь – ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос, не поступало ли ему соответствующее предложение от Лукашенко.

Комментируя обсуждаемое недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (Зеленского и Путина – ред.)".

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – Нормандский", - указал президент Украины.