Скачать
Четверг, 21.11.2019
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы: программа мероприятий
Сегодня украинцы отмечают День Достоинства и Свободы
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день
21 ноября - приметы и обряды в Михайлов день

Зеленский прокомментировал предложенную помощь Лукашенко и Назарбаева

Зеленский прокомментировал предложенную помощь Лукашенко и Назарбаева
07:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский считает, что Украине хватит своих сил для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что независимой Украине не нужна помощь других, даже таких дружественных как Беларусь стран, для восстановления контроля над границей с РФ на Донбассе после появления такой возможности.

"Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам (Украине – ред.) потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы (Беларусь – ред.) обязательно поможем. Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников", - сказал он на брифинге в среду ночью в Очакове после осмотра возвращенных РФ кораблей, отвечая на вопрос, не поступало ли ему соответствующее предложение от Лукашенко.

Комментируя обсуждаемое недавно в СМИ предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Зеленский отметил, что в реальности тезис Назарбаева звучал так: "Мне кажется, чтобы у вас появились отношения с Россией, в целом вам нужна встреча тет-а-тет (Зеленского и Путина – ред.)".

Зеленский встретил возвращенные Украине корабли в порту Очакова

"Я ему сказал, что ради мира на Донбассе и возвращения наших территорий я готов к любым форматам, не исключая наш главный формат – Нормандский", - указал президент Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Донбасс, Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Мне нечего делать в МИД": Зеркаль рассказала о причинах своей отставки
02 День в ООС: Шестеро раненных
03 Во всем виноват кишечник: обнаружена новая причина переедания
04 Порошенко о "нормандском саммите": "Решительные компромиссы" с Путиным означают капитуляцию
05 "Спланированная информационная атака": Иванисов приостановил членство в "Слуге народа"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Байден: Трамп и Путин не хотят, чтобы я стал президентом США
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Трюдо назначил нового главу МИД Канады
Обострение на Донбассе: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
ООС: Оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь