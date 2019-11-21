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США ускоряет процесс оказания помощи Украине

США ускоряет процесс оказания помощи Украине
18:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине.

Пентагон ускорит предоставление Украине денег, которые не дошли в августе-сентябре. Об этом заявил CNN представитель Министерства обороны Томас Кэмпбелл.

"Конгресс не давал указаний об ускорении этих обязательств. Министерство обороны США ускоряет процесс оказания помощи Украине, чтобы деньги поступили как можно быстрее – в соответствии с процедурами выполнения соглашений, предусмотренных законом", - отметил он.

Напомним, 15 ноября Министерство обороны США сообщило комитетам Конгресса о том, что 35,2 млн долларов из 250 млн, выделенных через фонд Инициатива политики помощи Украине и задержанных Административно-бюджетным управлением по указанию Белого дома, остаются неиспользованными. Из них 15,5 млн долларов предназначены для летальной оружия и радаров.

В Пентагоне заявили, что Украина могла знать о приостановлении помощи США еще в июле

19 ноября демократы Сената США направили письмо министру обороны Марку Эсперу с требованием дать ответ относительно задержки военной помощи Украине.

По словам сенаторов, задержка помощи Украине по указке Белого дома, которая является предметом расследования в Конгрессе, и "стала причиной того, что эти средства остаются в казначействе США, а не в Украине, как планировал Конгресс".

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Ранее Конгресс принял резолюцию, которая предоставила Министерству обороны США полномочия продолжить использование этих средств до 30 сентября 2020 года.

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США, Томас Кемпбелл, Пентагон, Конгресс США, Министерство обороны США.
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