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Пятница, 22.11.2019
Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
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Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины

Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Кулеба считает, что миру не интересны политические скандалы Украины.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба уверен, что ни Европе, ни миру не интересны внутриполитические скандалы, происходящие в Украине.

Об этом Кулеба заявил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Таким образом вице-премьер ответил на вопрос, влияют ли на отношения Украины и Европы последние скандалы в отечественной политике,

"Нам всем, конечно, хочется, чтобы люди в Европе просыпались с мыслью об Украине и ложились спать с ней, следили за нашими внутренними "разборками" и скандалами, Но на самом деле такого нет. Есть узкий круг людей, которые ежедневно мониторят ситуацию в Украине, но большинство коллег, с которыми я работаю, мыслят большими категориями, большими перспективами отношений с Украиной", - сказал Кулеба.

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Он также отметил, что в Европе и в дальнейшем готовы поддерживать Украину в ее реформах и на пути евроинтеграции.

"Последний раз, когда я был в Брюсселе две недели назад, настроение (у партнеров Украины – ред.) было позитивное. Мы строили планы на будущее, как углублять интеграцию. Ни одной фразы о сворачивании (сотрудничества с нашей страной – ред.), о развороте я не то что не слышал, я даже между строк не видел", - подчеркнул вице-премьер.

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ЕС, Европа, Реформы, Дмитрий Кулеба, Внутренняя политика.
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