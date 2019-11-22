Скачать
Пятница, 22.11.2019
"Украинское дело": в Сенате заинтересовались ролью Байдена в увольнении Шокина
"Украинское дело": в Сенате заинтересовались ролью Байдена в увольнении Шокина
Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию
Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
"Вот настоящая правда": режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле
Режиссер "Джокера" прокомментировал слухи о сиквеле

Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию

Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию
06:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:"Слуга народа" поддержит поправку, позволяющую расследовать дела Майдана.

Фракция "Слуга народа" поддержит поправку №318 ко второму чтению законопроекта об изменения к закону о Госбюро расследований относительно усовершенствования его деятельности.

Об этом сказал Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", обращаясь к адвокату Евгении Закревской, которая объявила голодовку до тех пор, пока поправка №318 не будет принята Радой.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал... До 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах, поэтому надо потерпеть до 3 декабря", - сказал Арахамия.

Он заверил, что данную поправку Верховная Рада рассмотрит 3 декабря.

Объявила голодовку: адвокат семей героев Небесной сотни требует восстановить следствие по делам Майдана

Поправка №318 к законопроекту №2116 о внесении изменений в Закон "О Государственном бюро расследований" предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть по их согласию переведены в ГБР без обязательного проведения конкурса - если они во время вступления в силу этого закона проводят досудебное расследование или совершают процессуальное руководство (не меньше 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах, касающихся акций протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и которые подлежат передаче по подследственности в ГБР, но не позже, чем 11 января 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ГБР, Дела Майдана, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
02 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
03 Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
04 "Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
05 Американский дипломат: Давление администрации Трампа на Украину есть и сейчас
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Все прошло спокойно&quot;: полиция отчиталась о ситуации в Киеве (Видео)
"Все прошло спокойно": полиция отчиталась о ситуации в Киеве
Кулеба: Миру не интересны внутренние &quot;разборки&quot; Украины
Кулеба: Миру не интересны внутренние "разборки" Украины
Количество погибших от мин: Украина в числе &quot;лидеров&quot;
Количество погибших от мин: Украина в числе "лидеров"
Рецепт дня: Творожная запеканка с секретным ингредиентом
Рецепт дня: Творожная запеканка с секретным ингредиентом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь