Расследования дел Майдана: Арахамия дал личную гарантию

Новости Украины:"Слуга народа" поддержит поправку, позволяющую расследовать дела Майдана.

Фракция "Слуга народа" поддержит поправку №318 ко второму чтению законопроекта об изменения к закону о Госбюро расследований относительно усовершенствования его деятельности.

Об этом сказал Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1", обращаясь к адвокату Евгении Закревской, которая объявила голодовку до тех пор, пока поправка №318 не будет принята Радой.

"Я вам лично гарантирую, что позиция нашей фракции будет эту поправку проголосовать. Я думаю, поддержит весь зал... До 3 декабря это по объективным причинам невозможно - люди работают в округах, поэтому надо потерпеть до 3 декабря", - сказал Арахамия.

Он заверил, что данную поправку Верховная Рада рассмотрит 3 декабря.

Поправка №318 к законопроекту №2116 о внесении изменений в Закон "О Государственном бюро расследований" предусматривает, что для обеспечения непрерывности и эффективности досудебных расследований следователи органов прокуратуры, прокуроры могут быть по их согласию переведены в ГБР без обязательного проведения конкурса - если они во время вступления в силу этого закона проводят досудебное расследование или совершают процессуальное руководство (не меньше 4 месяцев подряд входили в состав групп следователей или прокуроров) в уголовных производствах, касающихся акций протеста с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и которые подлежат передаче по подследственности в ГБР, но не позже, чем 11 января 2020 года.