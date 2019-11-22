Украина отменила бесплатные долгосрочные визы для граждан Эстонии

Новости Украины:Украина перестанет предоставлять гражданам Эстонии долгосрочные визы бесплатно в ответ на аналогичные действия эстонской стороны.

Правительство Украины решило больше не выдавать бесплатные долгосрочные визы эстонским гражданам в ответ на аналогичное решение Эстонии в отношении украинцев.

Это закреплено соответствующим распоряжением Кабинета министров от 15 ноября 2019 года.

Этим же распоряжением Кабмин отменил распоряжение от 18 июля 2018 года об оформлении долгосрочных виз для въезда в Украину гражданам Эстонской Республики, согласно которому Министерство иностранных дел на условиях взаимности обеспечивало оформление долгосрочных виз по нулевой тарифной ставке консульского сбора.

Помимо этого, Кабмин поддержал введение безвизового режима с Маршалловыми островами.

Как сообщалось, в сентябре эстонское правительство приняло решение с 1 ноября этого года отказать гражданам Украины и Беларуси в бесплатных долгосрочных визах. Эстонская сторона мотивировала свое решение тем, что 90% граждан Украины и Беларуси ходатайствует о получении долгосрочной визы, чтобы приехать для работы.

Беспошлинное оформление долгосрочных виз действовало для украинцев с 2010 года, для белорусов – с 2011-го.