У Зеленского исключили силовое возвращение Крыма

Новости Украины:Украина на сегодняшний день не рассматривает вариант применения вооруженных сил для освобождения оккупированного Крыма.

Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявляет, что работа над стратегией по возвращению аннексированного Россией полуострова в состав Украины продолжается.

"Стратегию нарабатываем. Площадкой для этого является рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в состав Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте", - сказал он в интервью интернет-изданию "LB.ua", опубликованном в пятницу.

По словам постпреда, во время первого заседания этой комиссии, которое состоялось 2 октября, президент поставил ряд задач: работа с дискриминационными положениями касательно жителей временно оккупированных территорий, наработка концепции переходного правосудия для Крыма и Донбасса, а также наработка стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Верю, что мы можем вернуть контроль над Крымом, и мы его вернем. Конечно, это было бы, наверное, проще сделать, если бы во главе РФ был человек, который понимает, что такое международное право, что такое ценности международного сообщества", - сказал Кориневич.

Он подчеркнул, что украинской стороной рассматриваются только политико-дипломатические пути возвращения Крыма и деоккупации Донбасса, и отметил необходимость создания площадки, по аналогии с минским или нормандским форматом, для возвращения полуострова в состав Украины.

Также Кориневич подтвердил, что после того, как Украина вернет Крым, граждане, которые получили российский паспорт, не будут нести ответственности за это. "Очевидно, что за определенные вынужденные для граждан действия ответственности не может быть", - сказал он.

Кроме того, представитель президента Украины в Крыму добавил, что РФ на государственном уровне осуществляет политику выталкивания с полуострова проукраинских граждан и заселения полуострова пророссийски настроенными лицами.

"В соответствии с Римским статутом и четвертой Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, государство-оккупант не имеет права выселять граждан оккупированной территории или заселять на нее своих граждан. Украинские правоохранительные органы и неправительственные общественные организации фиксируют эти нарушения и передают в Офис прокурора Международного уголовного суда. Ожидаем отображения этих нарушений в декабрьском отчете Офиса прокурора", - пояснил Кориневич.

По его данным, сейчас в Крыму находятся более 110 человек, лишенных свободы в результате политических и других мотивов, и украинская сторона передала соответствующие списки на обмен.