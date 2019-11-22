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Минэкономики будет формировать набсоветы важных госкомпаний

Минэкономики будет формировать набсоветы важных госкомпаний
23:24 Пт, 22 Ноябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин передал Минэкономики возможность сопровождения работы комитета по формированию набсоветов предприятий.

Кабинет министров Украины передал Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства функций по сопровождению работы номинационного комитета по избранию руководителей и членов набсоветов особо важных предприятий, указало министерство на своем сайте.

"Такое решение обусловлено тем, что государственную политику в сфере управления корпоративными правами государства формирует Минэкономики", – поясняется в пресс-релизе.

Как уточнили в Минэкономики, из 54 особо важных предприятий в восьми созданы набсоветы.

Изменения должны ускорить процесс отбора и назначения руководителей и членов набсоветов, поскольку процедура сокращена – теперь в ней не задействована комиссия по предварительному отбору, отмечается в релизе.

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Возглавляет комитет глава регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар. Согласно материалам на сайте министерства, в состав комитета входят министр финансов Оксана Маркарова, министр экономки Тимофей Милованов, а также независимые члены – управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчинский.

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Кабинет Министров, Кабмин, Министерство развития экономики.
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