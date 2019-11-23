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Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора

Госдеп: Мы вспоминаем невинных жертв Голодомора
17:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:В Госдепе говорят, что сейчас Москва пытается сделать то, что не получилось у СССР.

В Государственном департаменте США заявили, что Соединенные Штаты чтят память миллионов украинцев, погибших 86 лет назад во время Голодомора. Об этом говорится в распространенном американским посольством в Киеве заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортегус.

"Мы чтим память миллионов украинцев, погибших восемьдесят шесть лет назад во время Голодомора. Мы вместе со всем миром помним о невинных жертвах времен Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима... И хотя эта ужасная трагедия была одной из самых жестоких событий 20-го века, Советскому Союзу не удалось сломить дух народа Украины... И теперь Украина снова подверглась нападению. Оккупация Крыма Россией и ее текущая агрессия на востоке Украины, которая привела к гибели около 13 тыс. человек. Москва еще и пытается манипулировать и уничтожать стремление народа Украины. Но в своей коварной кампании Россия недооценивает стойкость украинцев и не учитывает ее стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - указала Ортегус.

Также она заверила в поддержке США демократической и суверенной Украины.

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"США в очередной раз подтверждают свою поддержку демократической и успешной Украины, защищенной в пределах международно признанных границ, свободной в определении собственной судьбы", - отметила представитель Госдепа.

В то же время в посольстве США отметили, что "мы вместе с народом Украины с грустью вспоминаем всех, кто потерял жизнь во время трагического периода Голодомора 1932-33 годов".

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Голодомор, Госдеп США, Морган Ортегус.
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