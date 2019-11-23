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Трюдо о Голодоморе: Это был геноцид, который должен был сломить волю украинцев

Трюдо о Голодоморе: Это был геноцид, который должен был сломить волю украинцев
17:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Трюдо заявил, что Канада поддерживает правительство и народ Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с мощным заявлением, призвав всех канадцев почтить жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом говорится в заявлении канадского премьера, обнародованном 23 ноября.

"Сегодня мы вспоминаем миллионы невинных людей в Украине, которые пострадали и погибли во время Голодомора", - заявил канадский премьер-министр.

"С 1932 по 1933 тоталитарный советский режим начал кампанию мора голодом по всей Украине. Миллионы людей погибли, многие другие были арестованы, депортированы или казнены в результате геноцида, призванного сломать их волю", - добавил Джастин Трюдо.

Мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора: онлайн-трансляция

Он подчеркнул, что несмотря на эти ужасы народ Украины выжил, защищая свой язык, культуру и самобытность, а в 1991 году, после десятилетия советского правления и угнетения, получил независимость.

"В течение очень многих лет виновники Голодомора отрицали его существование и скрывали эти невероятные страдания от международного сообщества. Каждый из нас должен гарантировать, что их истории никогда не будут стерты. Только помня о потерянных женщинах, мужчинах и детях мы можем предотвратить будущие злодеяния и защищать права человека, где бы они не находились под угрозой ", - добавил Трюдо.

Он призвал всех канадцев почтить память жертв Голодомора и подумать над тем, как украинско-канадская община способствует формированию страны к лучшему.

"По всей Канаде люди украинского происхождения делают наши общины богаче и сильнее", - отметил Джастин Трюдо.

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В завершение Трюдо заявил, что "сегодня и ежедневно" Канада твердо поддерживает украинский народ и правительство Украины.

В четвертую субботу ноября в Украине традиционно отмечают День памяти жертв голодоморов.

Вследствие умышленного образования советской властью условий, несовместимых с жизнью, за несколько месяцев в 1932-1933 годах в Украине погибли миллионы людей.

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Голодомор, Канада, Премьер Канады, Джастин Трюдо.
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