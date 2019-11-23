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Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой

Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
20:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский сказал Трюдо, что ждет визовой либерализации с Канадой.

Президент Владимир Зеленский заявил премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что надеется на постепенное упрощение визового режима для украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом шла речь в телефонном разговоре двух лидеров накануне, отчитались в офисе президента.

Зеленский позвонил Трюдо, чтобы поздравить его Либеральную партию с победой на выборах, а Канаду - с формированием нового правительства.

В разговоре Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины. По мнению президента, это должно "еще больше укрепить отношения между народами двух стран".

Напомним, во время визита в Канаду в июле Зеленский сообщил, что канадская сторона предложила присоединить Украину к программе Trusted Travelers, которая предусматривает упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду.

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Тогда Зеленский сказал, что рассматривает это как "еще один шаг к будущему безвизового режима с Канадой.

Согласно программе правительства, в 2020 году планируется завершить переговоры об упрощении визового режима с Канадой.

Отметим, Канада в первые месяцы 2019 года отказала в визах 23% заявителей из Украины.

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Визовый режим, Канада, Владимир Зеленский, Джастин Трюдо.
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