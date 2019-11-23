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Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ: о чем говорили

Загороднюк встретился с госсекретарем ФРГ: о чем говорили
23:49 Сб, 23 Ноябрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Андрей Загороднюк провел встречу с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.

В рамках Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.

Во время встречи стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает официальный веб-сайт МОУ.

"Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском формате". В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи", - говорится в сообщении.

Украина готова поделиться с Канадой опытом борьбы с российской угрозой

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.

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Германия, ФРГ, Андрей Загороднюк, Бенедикт Зиммер.
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