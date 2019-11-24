Загороднюк провел встречу со своим канадским коллегой

Новости Украины:Андрей Загороднюк провел встречу с Харджитом Сингхом Саджаном.

Глава Минобороны Андрей Загороднюк провел встречу с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингхом Саджаном.

Об этом сообщает Минобороны.

“Во время встречи Андрей Загороднюк проинформировал своего канадского коллегу о ситуации на востоке Украины и отметил важность поддержки Канадой евроатлантических стремлений Украины”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили состояние и перспективы оборонного сотрудничества между двумя государствами.

Загороднюк поблагодарил коллегу за всестороннюю помощь ВСУ со стороны оборонного ведомства Канады, в частности за подготовку канадскими инструкторами украинских военнослужащих, а также за участие стратегических советников в разработке и осуществлении мероприятий оборонной реформы.

Руководители оборонных ведомств Украины и Канады также почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.