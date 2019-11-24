Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ

Новости Украины:Американские сенаторы заверили украинского министра в поддержке со стороны США в борьбе против гибридных угроз России.

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с гибридными угрозами которые несет Российская Федерация.

Такую позицию выразили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, встречу с которыми провел министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Встреча министра и американских политиков состоялась в Канаде в рамках Международного форума.

Стороны обсудили и дальнейшие санкции против РФ, в том числе из-за строительства "Северного потока- 2".

Также Андрей Загороднюк рассказал сенаторам о состоянии дел в отечественном оборонном ведомстве и о том, как его планируют реформировать.

Том Кейн и Ангус Кинг заверили украинского министра, что Сенат США и дальше будет поддерживать Украину.