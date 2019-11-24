Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с гибридными угрозами которые несет Российская Федерация.
Такую позицию выразили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, встречу с которыми провел министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Встреча министра и американских политиков состоялась в Канаде в рамках Международного форума.
Стороны обсудили и дальнейшие санкции против РФ, в том числе из-за строительства "Северного потока- 2".
Также Андрей Загороднюк рассказал сенаторам о состоянии дел в отечественном оборонном ведомстве и о том, как его планируют реформировать.
Том Кейн и Ангус Кинг заверили украинского министра, что Сенат США и дальше будет поддерживать Украину.