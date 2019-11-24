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Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ

Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Минобороны

Новости Украины:Американские сенаторы заверили украинского министра в поддержке со стороны США в борьбе против гибридных угроз России.

Соединенные Штаты Америки намерены и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с гибридными угрозами которые несет Российская Федерация.

Такую позицию выразили американские сенаторы Тим Кейн и Ангус Кинг, встречу с которыми провел министр обороны Украины Андрей Загороднюк. 

Встреча министра и американских политиков состоялась в Канаде в рамках Международного форума.

Загороднюк: Украине важно, что США - с нами в борьбе против России

Стороны обсудили и дальнейшие санкции против РФ, в том числе из-за строительства "Северного потока- 2". 

Также Андрей Загороднюк рассказал сенаторам о состоянии дел в отечественном оборонном ведомстве и о том, как его планируют реформировать. 

Том Кейн и Ангус Кинг заверили украинского министра, что Сенат США и дальше будет поддерживать Украину. 

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Все по теме:

США, Канада, Минобороны, Сенаторы США, Тим Кейн, Ангус Кинг, Андрей Загороднюк.
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