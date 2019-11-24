Политическая позиция не учитывается: Канада заверила Украину в поддержке

Новости Украины:Украинская делегация в Канаде встретилась с лидером парламентской оппозиции.

Канадские партии, независимо от позиции в политическом спектре, активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии.

Об этом шла речь во время встречи министра обороны Андрея Загороднюка с лидером официальной оппозиции Канады, главой Консервативной партии Эндрю Широм на полях Международного форума безопасности в Галифаксе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Партии Канады, независимо от позиции в политическом спектре, активно поддерживают Украину в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что консерваторы в Канаде, несмотря на политические разногласия с правящей партией по другим вопросам, абсолютно солидарны с властью в необходимости быть для Украины настоящими друзьями и партнерами.