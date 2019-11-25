Что будет с Украиной после импичмента Трампа: мнение Климкина

Новости Украины:Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа обернется проблемой не только для американцев.

Украина дорого заплатит за скандал с расследованием на фоне импичмента действующего президента США Дональда Трампа

Такое мнение выразим экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.

Климкин считает, что Соединенным Штатам теперь будет сложно говорить о своем примере как проводника демократии после всего, что произошло, и на это не влияет то, как закончится процесс импичмента.

Як би не закінчився процес імпічменту у США, Сполученим Штатам буде складно говорити про свій приклад як провідника демократії після всього, що ми тепер знаємо. Втрата іміджу лідера світової демократії буде дорого коштувати і їм, та й нам у боротьбі з агресією РФ також — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 25, 2019

Таким образом американская демократия разваливается прямо на глазах.

"Потеря имиджа лидера мировой демократии будет дорого стоить и им, и нам в борьбе с агрессией РФ также", – считает Климкин.