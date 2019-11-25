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Что будет с Украиной после импичмента Трампа: мнение Климкина

Что будет с Украиной после импичмента Трампа: мнение Климкина
10:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа обернется проблемой не только для американцев.

Украина дорого заплатит за скандал с расследованием на фоне импичмента действующего президента США Дональда Трампа

Такое мнение выразим экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Facebook.

Климкин считает, что Соединенным Штатам теперь будет сложно говорить о своем примере как проводника демократии после всего, что произошло, и на это не влияет то, как закончится процесс импичмента.

Таким образом американская демократия разваливается прямо на глазах.

Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим

"Потеря имиджа лидера мировой демократии будет дорого стоить и им, и нам в борьбе с агрессией РФ также", – считает Климкин.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Певел Климкин.
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