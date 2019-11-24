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Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим

Порошенко об импичменте Трампа: Украинцы не имеют ничего общего с этим
22:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Порошенко говорит, что Россия хочет перевести внимание от войны с Украиной на события в США.

Борьба между демократами и республиканцами является делом Соединенных Штатов, и Украина не имеет ничего общего с этим.

Об этом заявил бывший Президент Украины Петр Порошенко на Международном форуме по вопросам безопасности в канадском Галифаксе.

"Борьба между демократами и республиканцами в Соединенных Штатах - это вопрос к американцам, и украинцы не имеют ничего общего с этим. Поэтому США является нашим крупнейшим и надежным партнером", - сказал политик.

В то же время он подчеркнул, что борьба между Украиной и Россией - глобальная, в которую втянут весь свободный мир. "Это борьба за демократию, свободу, ценности, которые объединяют нас", - добавил Порошенко.

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По его словам, только Россия заинтересована в том, чтобы переключить внимание мирового сообщества от гибридной войны с Украиной на то, что происходит в США.

Экс-президент подчеркнул, что Украину в ее борьбе поддерживают "демократы и республиканцы, либералы и консерваторы".

Отвечая на вопрос о его встрече с адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, Порошенко сказал, что виделся с ним только дважды: один раз, когда тот еще был мэром Нью-Йорка - "лучшего после Киева города", и второй раз - в октябре или ноябре 2017 года.

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На последней встрече, по словам Порошенко, обсуждались проблемы реформирования Украины и сотрудничества в секторе безопасности. И ни разу не говорилось о расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена или компании "Бурисма", в которой работал его сын, заявил экс-президент.

Он добавил, что так же эта тема не поднималась во время его встречи с Трампом.

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США, Импичмент, Петр Порошенко, Дональд Трамп.
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