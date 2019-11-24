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"Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина

"Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
19:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Европейская солидарность

Новости Украины:Порошенко призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной.

Лидер фракции "Европейская солидарность" в парламенте Петр Порошенко в ходе Международной конференции безопасности в Галифаксе (Канада) призвал мировое сообщество к укреплению солидарности с Украиной, которая противостоит российской гибридной агрессии на Донбассе, сообщила пресс-служба политсилы в Фейсбуке.

"Больше всего, в чем нуждается сегодня Украина, это не деньги и не поддержка реформ - хотя это тоже очень важно. Но самое главное - это международная поддержка Украины, которая противостоит одной из самых мощных в военном плане стране-агрессору. Нам нужно единство всего мира и солидарность с Украиной. Это самое важное", - призвал Порошенко.

По его словам, планы российского президента Владимира Путина не ограничиваются только Донбассом или Крымом. "Его цель - дестабилизировать ситуацию в мире и навязать собственную повестку дня в международной политике", - заявил Порошенко.

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Он обратил внимание на то, что Путин активно применяет в международной политике гибридные методы и пытается переложить на Украину вину за вмешательство во внутренние дела США.

"Разве Украина в этом заинтересована? Нет. США - точно нет. Только один человек в этом заинтересован. Который сидит в России, который сидит в Кремле и который сейчас наслаждается тем, что он так успешно переключил все внимание от российской агрессии", - убежден Порошенко.

Также он напомнил, как летом 2014-го на Донбассе появились регулярные российские войска. "Там были сотни российских солдат, которых мы ловили на украинской территории… Путин говорил, что там нет русских солдат. Но мы показывали, просто тыкали в лицо документы, которые доказывали, что это регулярный солдат российской армии… Нет, они там не отдыхают. Есть видео, где они рассказывают, что у них есть приказ атаковать Украину. Они совсем там не отдыхают. И они не просто где-то заблудились. Они специально были отправлены на территорию Украины. И такой стиль поддерживается Россией", - подчеркнул Порошенко.

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Политик напомнил, что действия России в феврале 2014 года в украинском Крыму стали неожиданностью для всех.

"Аннексия Крыма в 2014 году стала шоком для нас. Это началось 20 февраля. Я был в Симферополе 27 числа как член украинского парламента. Я пытался остановить это. Мы не могли представить, что может быть какой-то военный конфликт. Поэтому мы старались работать с людьми в Крыму, чтобы защитить их и защитить суверенитет Украины от российской юридической аннексии. Но это была четкая задача Путина - забрать Крым. И мир не понимал, что происходило там, потому что никто не мог этого даже представить", - отметил Порошенко.

Порошенко также поблагодарил международных партнеров - в частности США, Канаду и страны Европейского Союза за введенные санкции против РФ.

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Он напомнил, что подписанный 5 декабря 1994 года Украиной Будапештский меморандум в обмен на второй ядерный потенциал страна получила гарантии безопасности и территориальной целостности, но это не обезопасило ее от агрессии со стороны России.

"Это значит, что Путину нельзя доверять", - резюмировал Порошенко.

"Две недели назад я был на линии фронта, беседовал с военными, с людьми. И они говорят: господин президент, это очень важно - не позвольте Путину оставить Украину наедине против России", - добавил Порошенко.

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Политик убежден, что "борьба между Украиной и Россией, украинцами и Путиным - это всемирная борьба. Ведь это борьба за свободу, за демократию, за будущее. Всего то, что нас объединяет".

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Канада, Петр Порошенко, Европейская солидарность.
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