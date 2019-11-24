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Загороднюк в Канаде: Население с детства нужно учить отличать правду от лжи

Загороднюк в Канаде: Население с детства нужно учить отличать правду от лжи
16:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Загороднюк встретился с командующим сил спецопераций вооруженных сил Канады.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время участия в Международном форуме в канадском Галифаксе пообщался с мировыми лидерами мнений и украинской общиной в Канаде.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

"Во время встреч украинского министра, в частности, начальником штаба обороны вооруженных сил Канады генералом Джонатаном Вэнсом, командующим сил специальных операций вооруженных сил Канады генерал-майором Питером Дэйвом и бывшим председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны канадского парламента Стивеном Фьюри была выражена искренняя благодарность за помощь в военно-технической сфере и поддержку позиции Украины на международной арене. Обсуждался ход реформ в украинской оборонной отрасли и курс на внедрение стандартов НАТО в Украине", - проинформировали в пресс-службе.

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Во время выступления в панельной дискуссии по тематике гибридного влияния и киберугроз Загороднюк отметил, что на сегодня Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала полем битвы и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, многое знаем и понимаем. Мы уже научились отражать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее. Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее, чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления является общее усилие стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - отметил украинский министр.

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По его мнению, население с детства нужно учить отличать правду от лжи, проверять информацию и соблюдать "цифровую гигиену". В качестве примера Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках.

Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.

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НАТО, Канада, Минобороны, Андрей Загороднюк.
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