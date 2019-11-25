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В "Слуге народа" подробно объяснили важность проведения "нормандского" саммита

В "Слуге народа" подробно объяснили важность проведения "нормандского" саммита
12:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Богдан Яременко объяснил, почему нельзя было тянуть с переговорами и срочно нужна была встреча лидеров стран.

"Нормандский" саммит принесет мир на Восток Украины и положит начало реинтеграции людей с оккупированных территорий.

Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" в своем Facebook-аккаунте.

Он отметил, что сейчас самое подходящее время для перезапуска переговоров с РФ, чтобы достичь положительного результата.  

Яременко назвал три главных вопроса, которыми, по его мнению, задавался каждый украинец после того, как Украина решила возобновить переговоры в "нормандском формате".

Это вопросы "Зачем вообще нам те территории, особенно те люди?", "Почему сейчас, в чем спешка?" и "Разве вообще можно договориться с Россией?".

"Тезис о "плохих" людях на оккупированных территориях очень опасен. Собственно, это серьезный демотиватор для реализации определенной Конституцией и законами Украины задачи – восстановление территориальной целостности и суверенитета на всей территории. Политические или иные убеждения наших соотечественников на оккупированных территориях не были причиной начала войны", – написал Яременко.

Также политик объяснил, что именно сейчас нужно идти на "нормандские" переговоры, потому что скоро (31 декабря) заканчивается действие закона об особом статусе Донбасса и нужно успеть его или продлить, или принять новый.

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"Если этого не сделать, то Россия (и не только) получит основания заявить, что Украина вышла из мирного процесса. Последствия – от потери поддержки международными партнерами (и речь идет далеко не только о санкциях против России), ухудшение прогнозов относительно политической ситуации и экономического развития, к возможным попыткам России силой вернуть Украину к выполнению "безальтернативных" Минских договоренностей, или чего-то еще хуже. Продлить действие существующего закона – это подать политический сигнал, что нынешняя ситуация с вооруженным конфликтом низкой интенсивности без каких-либо шансов на урегулирование может продолжаться бесконечно долго. Это мы уже проходили", – рассказал депутат.

Яременко считает, что на сегодняшний день можно договариваться с Россией – того давления, как во время Дебальцево (РФ мощными силами наступала на фронте параллельно переговорам в Минске), уже не будет, и плюс сегодня Россия (ее элита) достаточно таки "вымотана" санкциями.

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По словам нардепа, так называемое "замораживание конфликта" не может быть альтернативой.

"Прежде всего, замораживание конфликтов никогда не происходили в результате политического решения. В конце концов это же абсурд стремиться нерешенного конфликта на своей территории", - подытожил Яременко.

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Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Богдан Яременко, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Слуга народа, Нормандский саммит.
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