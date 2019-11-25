Бородянский предложил внести наказание за дезинформирование общества

Новости Украины:Владимир Бородянский считает, что источник дезинформирования должен быть наказан.

За дезинформацию против любой страны должна быть сверхответственность.

Такое мнение высказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Украинской правде.

Министр прокомментировал известную историю о "ряспятом мальчике", отметив, что юридическая оценка фактов дезинформации очень важная.

"Это создание прецедентов, это фиксирование информационной войны против нашей страны. То есть, государственный телеканал Российской Федерации распространил искаженную информацию, которую сам придумал. Это дезинформация. Второе: мы думаем, как сделать так, чтобы независимо от того, откуда пришла эта дезинформация, ее автор нес ответственность в соответствии с международным законодательством в частности ", - сказал министр.

Как это сделать, Бородянский пока не знает, но убежден, что "за дезинформацию против любой страны, особенно в период войны, должна быть сверхответсвенность.