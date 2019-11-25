Взятки за компромат на Байдена: комментарий Фирташ

Новости Украины:Дмитрий Фирташ отрицает, что платил за компромат на Джо Байдена

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ заявил, что не обладает компрометирующим информацией на бывшего вице-президента США Джо Байдена и не финансировал ее поиски.

Об этом сообщает The New York Times.

"Я могу сказать вам только одно, у меня нет никакой информации... я не финансировал никого, кто собирал бы эту информацию, и было бы большой ошибкой с моей стороны решить принять участие в такой борьбе", - заявил Фирташ.

Как известно, усилия Рудольфа Джулиани в поиске компрометирующей информации на одного из основных политических оппонентов Дональда Трампа в президентской гонке, а именно бывшего вице-президента США Джо Байдена, оказались в центре расследования комитетов Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента президента.

В ключе этих расследований фигура украинского олигарха Фирташа заинтересовала следствие после сообщений о его связи с Джулиани. Как утверждается, один из партнеров адвоката, Лев Парнас, предлагал Фирташу помочь решить вопрос с его экстрадицией в обмен на помощь в поисках компромата на Джо Байдена.

"Они сказали: Мы можем Вам помочь и предлагаем хороших юристов в Вашингтоне, которые могут Вас представлять и помочь проинформировать Министерство юстиции США", - вспоминает Фирташ.

Как сообщалось, судебный процесс по делу об экстрадиции владельца корпорации Group DF Дмитрия Фирташа в США продолжается с 2014 года. Фирташ был задержан в столице Австрии 12 марта 2014 года по запросу министерства юстиции США. Ведомство обвинило украинского олигарха в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешения на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию затем планировали продавать основанной в Чикаго (США) компании Boeing.