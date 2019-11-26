Сегодня Сенцову вручат премию Сахарова

Новости Украины:Украинский режиссер Олег Сенцов 26 ноября выступит в Европейском парламенте.

В понедельник, 25 ноября, бывший политзаключенный Олег Сенцов выступил на пленарной сессии Европарламента.

"Борьба до сих пор не закончена. С моим освобождением "happy end" не наступил. Продолжают удерживаться в России около 100 наших политзаключенных, большинство из которых – крымские татары. Более 200 наших военных, активистов, женщин и даже несовершеннолетних детей находятся в тюрьмах Донецка и Луганска в руках сепаратистов, которых контролирует Россия", – сказал Сенцов.

Сегодня выступление Сенцова состоится с 12.00 до 12.30 по местному времени (с 13.00 до 13.30 по Киеву). Во время его выступления будет вручена премия Сахарова.

Страсбург. Европарламент. Сенцов и Черчилль.

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова — премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внёсшим "исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару".

Как сообщалось ранее, бывший узник Кремля, режиссер Олег Сенцов заявил, что российские власти в аннексированном Крыму наказывают несогласных из-за страха "движения в сторону Украины".