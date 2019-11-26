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Принципиальная позиция: "ЕС" подготовила правки к законопроекту о рынке земли

Принципиальная позиция: "ЕС" подготовила правки к законопроекту о рынке земли
15:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"ЕС" подготовила свои поправки к законопроекту о рынке земли.

Фракция "Европейской солидарности" подготовила ряд поправок к законопроекту о рынке земли.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко в Facebook.

"Как и обещали, мы подготовили комплексные поправки, на принятии которых будем настаивать. Принципиальные вещи: жесткое ограничение концентрации в одни руки (ни о каких сотнях и даже десятках тысяч гектаров не может быть и речи), защита плодородия земли, определение минимальной цены, защита фермера. На чем особенно стоит наша фракция - это полный запрет возможной покупки земли гражданами РФ или юридическими лицами, хоть как-то аффилированными с РФ", - написала Геращенко.

При этом политик отметила, что запрет покупки и даже аренды сельскохозяйственной земли "предприятиями с российским капиталом или гражданством" должен быть зафиксирован в законе специальной нормой.

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Как сообщалось ранее, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Он, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

В августе 2019 года вступило в силу решение ЕСПЧ, согласно которому мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает права украинских граждан в части требований Европейской конвенции по правам человека.

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Рынок земли, Ирина Геращенко, Европейская солидарность.
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