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Боднар принял копии верительных грамот от нового посла Канады

Боднар принял копии верительных грамот от нового посла Канады
19:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МИД

Новости Украины:Новоназначенный посол Канады Лариса Галадза прибыла в Украину.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар принял копии верительных грамот от нового канадского посла Ларисы Галадзы.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Боднар и Галадза обсудили приоритетные вопросы дальнейшего углубления украинско-канадского особого партнерства.

Также отдельное внимание было уделено ситуации в связи с российской агрессией, вопросам гуманитарной сферы, либерализации визового режима для граждан Украины, молодежных обменов, взаимодействия с украинской диаспорой, а также развития договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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Как сообщалось ранее, Галадза была назначена послом Канады в Украине в начале ноября.

Она сменила Романа Ващука, который представлял Канаду в Украине с 2014 года.

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Галадза в 1994 году получила степень бакалавра с отличием по политическим наукам и этике в колледже Тринити (Университет Торонто), а в 1996 году - степень магистра по международным отношениям в Карлтонском университете. После обучения в 1996 году начала работать в Министерстве национальной обороны Канады. В 2016 году Галадза стала гендиректором Программы миротворческих и стабилизационных операций МИД Канады.

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МИД, Канада, Василий Боднар, Лариса Галадза.
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