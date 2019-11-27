Гончарук рассказал, когда начнется строительство моста в Запорожье

Новости Украины:По словам Гончарука, строительство первой очереди моста должно начаться уже весной.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что строительство моста в Запорожье может начаться уже в следующем году.

Как сообщает Правительственный портал, две недели назад в ходе рабочей поездки в Запорожскую область премьер-министр поручил Службе автомобильных дорог подготовить и объявить тендер на определение подрядной организации для строительства моста через р. Днепр в г. Запорожье.

Отмечается, что 26 ноября соответствующий тендер был объявлен.

"Этот мост должен наконец решить острую транспортную проблему в Запорожье. Она накапливалась годами, потому что мост никак не могли достроить. Сегодня (26 ноября - ред) сделан реальный шаг. Надеюсь, уже весной начнутся реальные работы, чтобы соединить транспортной магистралью левый и правый берега Днепра", - отметил Гончарук.

Отмечается, что после определения победителя начнется строительство первой очереди объекта, которую планируется полностью завершить за несколько лет.

"В первую очередь строительства входит 21 искусственное сооружение, в том числе два моста через русло р. Днепр с выездами на Прибрежную магистраль и проспект Соборный", - говорится в сообщении.

"Впереди - большой пласт работы. Ответственность Укравтодора и Министерства инфраструктуры велика. Но я убежден, что справятся", - отметил Гончарук.

Он добавил, что международный тендер - это возможность провести его прозрачно и эффективно.

7 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что работы по достройке двух мостовых переходов, которые должны были соединить левобережную часть города с островом Хортица и Хортицу - с правобережной частью города, весной следующего года возобновит иностранная компания , которую определят по итогам тендера.