Скачать
Среда, 27.11.2019
Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Итоги дня 26 ноября: Зеленский в Эстонии и Сенцов в Европарламенте
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Зима отменяется: в Украину идет потепление и дожди с мокрым снегом
Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей 26 ноября (Видео)
27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа
27 ноября - приметы и обряды в день Филиппа

НБУ официально обвинил Коломойского в давлении

НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
10:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правление Национального банка в открытом обращении пожаловалось на давление со стороны бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского.

Правление Национального банка Украины заявляет о длящейся уже несколько недель сфокусированной атаке на регулятор в форме заказных спекуляций и клеветы в СМИ, проплаченных митингов под стенами НБУ и даже попытках насильственного вторжения в центробанк.

"Мы считаем, что это давление на Национальный банк осуществляет олигарх и экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский, который задолжал государству $5,5 млрд, выведенных из ПриватБанка до национализации", – говорится в обращении правления на сайте НБУ в среду

"В то же время государство - президент, правительство, Национальный банк - объединены единой позицией, что средства должны быть возвращены", – подчеркивает правление.

По его мнению, цель атаки - создать управляемый информационный хаос, чтобы дискредитировать центробанк и реформу по очистке банковского сектора, сменить руководство и в будущем прибегнуть к ручному управлению НБУ, а также избежать ответственности и необходимости возвращать государству выведенные из ПриватБанка средства.

Зеленский: Господин Коломойский не является президентом Украины

Еще одной задачей такой атаки в правлении считают препятствие сотрудничеству Украины с международными партнерами и, прежде всего, МВФ, который поддерживает позицию государства, что бывшие владельцы обанкротившихся банков должны вернуть государству средства.

НБУ обосновывает свое мнение о том, что заказчиком информационной кампании является Коломойский, тем, что митингующие, по заявлениям СМИ, получают за это деньги и что к ним с 25 ноября присоединились работники "Никопольского завода ферросплавов" и других подконтрольных Коломойскому предприятий, которые до этого пикетировали офисы ПриватБанка в Днепре и Киеве.

"В-третьих, атака реализуется через главного "исполнителя" - депутата Александра Дубинского, фигуранта антикоррупционных расследований, которого в медиа называют рупором олигарха Коломойского", – утверждает правление Нацбанка.

Руководство регулятора подчеркивает, что давление на центральный банк недопустимо в правовом и цивилизованном государстве.

Коломойский: Я скоро верну себе ПриватБанк

"Мы продолжаем обеспечивать ценовую и финансовую стабильность: регулируем банки, обеспечиваем бесперебойность платежей, наращиваем международные резервы Украины и др. Однако, поскольку атаки могут угрожать налаженной работе регулятора и безопасности наших сотрудников, НБУ уже обратился в правоохранительные органы с просьбой не допустить противоправных действий", – говорится в обращении.

Правление также призвало медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ объективным освещением событий.

Как сообщалось, на среду на 11:00 в Нацбанке намечено проведение заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, профильный финансовый подкомитет которого возглавляет Дубинский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, МВФ, ПриватБанк, Игорь Коломойский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 1:1 Шахтер: события матча (Видео)
02 Каши и крупы для женского здоровья
03 Глава СНБО о "нормандском саммите": Мир нужен не только Украине, но и Европе
04 Посол ЕС о расследованиях против Порошенко: Никто не может быть выше закона
05 "То это опасно, то в Украине недостаточно вакцин": Гончарук развеял популярные мифы о прививках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 12 раз нарушили &quot;тишину&quot;
На Донбассе боевики 12 раз нарушили "тишину"
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
Пенсионный фонд пересчитал пенсии: что изменится
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
НБУ официально обвинил Коломойского в давлении
Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой
Дядя Вадя из группы MOZGI стал папой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь