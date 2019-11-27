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Украина и Эстония подписали декларацию о сотрудничестве в сфере территориальной обороны

Украина и Эстония подписали декларацию о сотрудничестве в сфере территориальной обороны
11:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Украина разрабатывает современную Концепцию территориальной обороны и для этого изучаются лучшие тактики.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр обороны Эстонии Юри Луйк подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Загороднюк.

"Вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйком мы подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере территориальной обороны", - заявил он.

По словам Загороднюка, Украина сейчас находится в процессе разработки актуальной и современной Концепции территориальной обороны, для чего изучаются все лучшие практики. "И опыт создания Эстонского Союза Обороны здесь будет неоценим", - подчеркнул он.

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Также, по его словам, по инициативе председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, была достигнута договоренность воплотить пилотный проект по эстонской модели территориальной обороны в Херсонской области, чтобы на практике понять, какие подходы сработают в наших условиях.

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Все по теме:

Эстония, Минобороны Украины, Юри Луйк, Андрей Загороднюк.
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