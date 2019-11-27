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Нормандский саммит: РФ будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевикам

Нормандский саммит: РФ будет настаивать на прямом диалоге Украины с боевикам
13:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:РФ на саммите "нормандской четверки" призовет Киев начать прямой диалог с Донбассом.

Россия на саммите "нормандской четверки" в Париже 9 декабря призовет Киев к прямому диалогу с Донбассом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы слышали от прошлой администрации в Украине, от прошлого режима, заявления о том, что они никогда не будут вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, слышали и от представителей уже новой администрации президента Зеленского подобные высказывания, равно как и другие заявления, которые не то что ставят под вопрос, а означают отказ от выполнения Минских договоренностей", - сказал Лавров на лекции в Дипломатической академии МИД Киргизии.

"Обо всем этом будем говорить на саммите нормандского формата 9 декабря в Париже. Я думаю, там президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению "минских договоренностей"", - добавил он.

Глава МИД РФ сказал, что Россия не может самостоятельно выполнить "минские договоренности", так как она не является их стороной.

В "Слуге народа" подробно объяснили важность проведения "нормандского" саммита

"Россия как член "нормандской четверки", сформировала рамки, которые легли в основу "минских договоренностей". И эти договоренности предполагают решение всех вопросов через прямые переговоры между Киевом, Донецком и Луганском. И это (выполнение договоренностей) зависит, прежде всего, от этих сторон, которые непосредственно конфликтуют на востоке Украины", - подчеркнул он.

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Боевики, Сергей Лавров, МИД РФ, Нормандский саммит.
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