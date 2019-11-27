"Некорректное обозначение Крыма": Украина обратилась в Apple

Новости Украины:Украинское посольство направило официальные запросы в Apple из-за карты Крыма.

Посольство Украины в США обратилось с официальными запросами к американской кампании Apple после сообщений об обозначении в ее программных приложениях Крыма как территории РФ.

"Посольство Украины в США безотлагательно обратилось к руководству американской компании Apple с призывом исправить некорректное обозначение Крыма как части России в приложениях в компании", - сообщили в этой связи в украинском посольстве в США.

При этом отмечается, что Посольство также обратило на эту ситуацию внимание Государственного департамента и других компетентных ведомств США.

В то же время, журналисты обратился в службу по связям с прессой компании Apple по телефону +1 (408) 974-2042, а также по адресу [email protected] с просьбой прокомментировать ситуацию и выразить позицию компании по аннексированному Крыму.

Как известно, компания Apple на своих картах и в погодных программах, используемых на территории России, начала показывать Крым как часть российской территории. По сообщениям российских СМИ, договоренность об этом была достигнута во время встречи главы комитета Госдумы по вопросам безопасности и противодействия коррупции Василия Пискарева с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Однако, компания Apple до сих пор не обнародовала свою позицию.