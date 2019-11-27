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Среда, 27.11.2019
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Могерини: "нормандский саммит" - возможность для достижения ощутимого прогресса

Могерини: "нормандский саммит" - возможность для достижения ощутимого прогресса
21:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Федерика Могерини высказала свое мнение по поводу проведения саммита "нормандской четверки".

Евросоюз положительно оценивает позицию Украины по решению вопросов безопасности и рассматривает предстоящую встречу на высшем уровне, которая должна состояться 9 декабря в Нормандском формате, как возможность для достижения ощутимого прогресса.

Об этом 27 ноября во время слушаний на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге о перспективах Восточного партнерства заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини.

"Украина сегодня является более сильной и устойчивой страной, чем она была раньше. Новое правительство применяет широкий подход к реформам, в то время как народ Украины ожидает решающих изменений в верховенстве права, в борьбе с коррупцией и в привлечении к ответственности причастных к банковскому мошенничеству. Это позитивное развитие также материализовалось в сфере безопасности - главным образом, благодаря конструктивному подходу Украины. И нормандский саммит 9 декабря - это еще одна возможность для достижения ощутимого прогресса", - сказала Могерини.

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Она напомнила, что Украина сейчас стоит перед огромными вызовами, поскольку Россия нарушает ее суверенитет и территориальную целостность.

"С 2014 года мы вместе предоставили Украине наибольший пакет помощи в истории Европейского Союза. Мы инвестировали в Украину больше, чем в любую другую страну мира, и никто из других партнеров не инвестировал столько же, сколько мы. Это привело нас к очень важным и ощутимым результатам", - добавила представитель ЕС.

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Все по теме:

Германия, Украина, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Федерика Могерини, Нормандский формат, Нормандский саммит.
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