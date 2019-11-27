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Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее

Геращенко о вступлении Райнина в ОПЗЖ: Очистка делает команду сильнее
21:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Геращенко отмечает, что оппозиция - хорошее время потерять ситуативных попутчиков, а очистка делает команду сильнее.

Пребывание политической силы в оппозиции позволяет очистить команду от ситуативных попутчиков, оставив в команде только идеологических "бойцов", отмечает народный депутат Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность").

Об этом написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

"Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре. Я всегда была за то, партия должна строиться на идеологии. А не в принадлежности к власти. Возможно, именно поэтому я лично присоединилась к партии уже в оппозиции, когда там остались только идеологические бойцы. Очистка делает команду сильнее", - сказано в сообщении. 

Ранее в среду стало известно, что экс-глава администрации президента Украины Петра Порошенко (с августа 2016г до мая 2019г) Игорь Райнин возглавил Харьковскую областную организацию партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Райнину 46 лет. Он депутат Харьковского облсовета VI—VII созывов (избирался сначала от "Батькивщины", затем - от "Блока Петра Порошенко "Солидарность"). С 3 февраля 2015г по 29 августа 2016г был главой Харьковской облгосадминистрации. Будучи главой ХОГА, пролоббировал проведение внеочередной сессии облсовета, на которой депутаты поддержали постановление Верховной Рады о признании Российской Федерации страной-агрессором и выступал за установку памятника Небесной Сотни на одноименной площади в Харькове.

В рамках выполнения закона о декоммунизации Райнин подписал распоряжение о переименовании 52 топонимов, в том числе просп. Маршала Жукова в просп.Петра Григоренко, просп.Правды – просп.Независимости, а ул.Красного летчика – ул.Юрия Шевелева. Кроме того 3 улицы в Харькове были названы в честь Героев Небесной Сотни.

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С февраля 2015 года по май 2016 года возглавлял Харьковскую территориальную организацию партии БПП "Солидарность", после чего был назначен главой АПУ.

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Ирина Геращенко, Игорь Райнин, Европейская солидарность, ОПЗЖ.
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