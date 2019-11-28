США выразили поддержку Украине перед "нормандским саммитом"

Новости Украины:В Госдепе положительно оценили последние усилия Президента Украины, назвав их "важными шагами к миру и реформам".

Официальный Вашингтон выразил полную поддержку мирным инициативам Киева перед запланированным на декабрь саммитом в "нормандском формате". Об этом заявила спикер Государственного департамента США Морган Ортагус.

"Соединенные Штаты подтверждают свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины накануне саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря при участии Украины, Франции, Германии и России - первого с 2016 года", - подчеркнула представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с союзниками и партнерами для сохранения давления на Россию с целью заставить ее выполнять обязательства по Минскими соглашениями.

Как отметила Ортагус, возвращение Киеву контроля над всем Донбассом могло бы стать началом "полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды".

В Госдепе также положительно оценили последние усилия Президента Украины, назвав их "важными шагами к миру и реформам". Как уточнили в Вашингтоне, речь идет о дипломатической работе по продвижению мирного процесса на Донбассе, а также об усилении верховенства права, оздоровлении инвестиционного климата, организации оборонного сектора Украины.

"США приветствуют Украину, которая внедрила реформы, необходимые для ее долгосрочной безопасности и процветания. Соединенные Штаты стоят вместе с Украиной, продвигающейся вперед к мирным переговорам",- подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента.