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Данилов рассказал о самых важных вопросах, которые обсудят на Нормандской встрече

Данилов рассказал о самых важных вопросах, которые обсудят на Нормандской встрече
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Украины:Возвращение украинских военнопленных - первый вопрос переговоров в Нормандском формате.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря Украина, прежде всего, будет поднимать вопрос возвращения украинских военнопленных.

"Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос – это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену. Второй вопрос – это прекращение огня по всей линии фронта. У нас нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить. Третий вопрос – это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и я бы сказал даже невозможно", - сказал Данилов во время конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты" в Киеве в четверг.

Также он заявил, что у СНБО есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, но отказался уточнять их.

"Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия", - сказал он журналистам в рамках заседание Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" в Киеве в четверг, отвечая на вопрос, о возможных переговорах с так называемыми властями временно неподконтрольных территорий Донбасса.

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Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".

"Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим", - добавил секретарь СНБО.

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Россия, Пленные, Нормандский формат, "Нормандская четверка", Алексей Данилов.
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