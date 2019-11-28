Посол Венгрии назвал открытие новых КПВВ политическим вопросом

Новости Украины:В посольстве Венгрии в Украине говорят, что заинтересованы в открытии как можно больше КПВВ, однако все стопорят политические отношения между странами.

Политические отношения между Украиной и Венгрией замедляют процесс открытия новых пограничных пропускных пунктов.

Об этом заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Главком".

Недостатки инфраструктуры остаются главной проблемой в вопросе движения людей через границу, говорит Ийдярто.

"В Чопе есть мост. Откровенно говоря, он в неадекватном состоянии, требует ремонта. В Берегове свои проблемы. На украинской стороне давно уже идет ремонт. Венгерская позиция заключается в том, чтобы открывать как можно больше пограничных пропускных пунктов. Ранее единственным, что останавливало такое расширение, были финансовые трудности, которые испытывала Украина. Сейчас же процесс стопорят политические отношения между странами", - отметил дипломат.

По его словам, один пограничный пункт "фактически готов к открытию". "Это Нодь Ходош – Велика Паладь. Да, это не решит все вопросы, но тем не менее, может улучшить ситуацию. Следующий важный вопрос - автомагистрали, которые с венгерской стороны размещены близко от границы. А с украинской стороны таких нет", - пояснил посол.