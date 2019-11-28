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Москва советует Вашингтону направить гумпомощь на Донбасс, а не писать посты в Твиттер

Москва советует Вашингтону направить гумпомощь на Донбасс, а не писать посты в Твиттер
16:04 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В России резко отреагировали на сообщение Майка Помпео, в котором он поддержал Украину.

Спикер МИД России Мария Захарова "посоветовала" США отправить на Донбасс гуманитарную помощь в место того, чтобы комментировать вопрос о мирном урегулировании в социальных сетях. 

Так она отреагировала на сообщение Майка Помпео, который на своей страничке Твиттер поддержал Украину в ее стремлении преодолеть кризис на Донбассе. 

"Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Захарова акцентировала внимание на том, что гуманитарные конвои направленные РФ, вызывают недовольство со стороны Киева, однако если бы такой конвой отправили бы США, то тогда они  не вызывали опросов. 

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"Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении", — пояснила официальный представитель российского МИД.

"Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу (мирного урегулирования на Донбассе). Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины", — заключила Захарова. 

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США, Россия, Донбасс, МИД РФ, Мария Захарова.
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