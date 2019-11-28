Москва советует Вашингтону направить гумпомощь на Донбасс, а не писать посты в Твиттер

Новости Украины:В России резко отреагировали на сообщение Майка Помпео, в котором он поддержал Украину.

Спикер МИД России Мария Захарова "посоветовала" США отправить на Донбасс гуманитарную помощь в место того, чтобы комментировать вопрос о мирном урегулировании в социальных сетях.

Так она отреагировала на сообщение Майка Помпео, который на своей страничке Твиттер поддержал Украину в ее стремлении преодолеть кризис на Донбассе.

"Конечно, твит проще написать, чем отправить гуманитарную помощь, но вот хотели бы рекомендовать", — сказала Захарова на брифинге в четверг.

Захарова акцентировала внимание на том, что гуманитарные конвои направленные РФ, вызывают недовольство со стороны Киева, однако если бы такой конвой отправили бы США, то тогда они не вызывали опросов.

"Кто же против, чтобы Соединенные Штаты направили продовольствие, медикаменты, вещи? Есть прекрасный повод и прекрасное направление для оказания содействия и помощи и проявления настоящей заботы о населении", — пояснила официальный представитель российского МИД.

"Возможно, есть желание почувствовать сопричастность процессу (мирного урегулирования на Донбассе). Лучше бы гуманитарную помощь отправили на восток Украины", — заключила Захарова.