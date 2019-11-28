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В Житомирской области назначен новый прокурор

В Житомирской области назначен новый прокурор
15:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: zhit.gp.gov.ua

Новости Украины:Заместитель главы ГПУ Виктор Трепак представил нового прокурора Житомирской области Олега Василива.

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Трепак в четверг, 28 ноября, представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя – Олега Василива.

"Мы должны восстановить доверие людей к институту прокуратуры, где закон и справедливость должны быть основой нашей работы. Эти изменения актуальны, и этого от нас ждет общество. Думаю, что мы с вами, вместе с правоохранительными органами, органами государственной власти сможем выстроить такую институцию", - приводит слова Трепака пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

В свою очередь Василив поблагодарил за доверие и выразил уверенность в том, что совместно с коллективом справится с поставленными задачами. "Коллектив прокуратуры Житомирской области способен преодолевать трудности, которые встречаются в повседневной работе. Мы будем продолжать работать над укреплением авторитета прокуратуры Житомирской и органов прокуратуры в целом", - сказал он.

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Василив родился 17 апреля 1984 года в г.Моршин Львовской области. В органах прокуратуры работает с 2006 года. До назначения на должность прокурора Житомирской области работал на должности первого заместителя прокурора Житомирской области.

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Прокуратура, ГПУ, Прокурор, Виктор Трепак, Олег Василив.
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