Шутка или фейл? Мендель "думала", что побывала в Латвии, а не Литве

Новости Украины:Юлия Мендель перепутала Литву с Латвией, а позже назвала это "троллингом".

Пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского Юлия Мендель спутала Литву с Латвией.

Опубликовав очередной снимок в своем Instagram-аккаунте она оставила подпись: "Платье для латвийской командировки".

После этого на эту грубую ошибку главы пресс-службы Офиса президента начали реагировать ее фолловеры в соцсети.

Немного позже Юлия исправила пост, в котором заменила "латвийскую командировку" на "литовскую".

Она добавила, что троллинг, к сожалению, не удался, и подчеркнула, что за все время пребывания на данной должности "не перепутала ни одного географического названия".

Как известно, ранее Офис президента оконфузился назвав Латвию, в которой побывал президент Украины, Литвой. Заметив ошибку, пресс-служба тут же удалила новость и опубликовала новую. Однако ошибка была допущена и в ней. Они написали "Республика Латвия" вместо "Латвийской Республики".