Шутка или фейл? Мендель "думала", что побывала в Латвии, а не Литве

Пресс-секретарь главы украинского государства Владимира Зеленского Юлия Мендель спутала Литву с Латвией.
Опубликовав очередной снимок в своем Instagram-аккаунте она оставила подпись: "Платье для латвийской командировки".
После этого на эту грубую ошибку главы пресс-службы Офиса президента начали реагировать ее фолловеры в соцсети.
Немного позже Юлия исправила пост, в котором заменила "латвийскую командировку" на "литовскую".
Она добавила, что троллинг, к сожалению, не удался, и подчеркнула, что за все время пребывания на данной должности "не перепутала ни одного географического названия".
Как известно, ранее Офис президента оконфузился назвав Латвию, в которой побывал президент Украины, Литвой. Заметив ошибку, пресс-служба тут же удалила новость и опубликовала новую. Однако ошибка была допущена и в ней. Они написали "Республика Латвия" вместо "Латвийской Республики".