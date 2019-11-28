"Всего лишь повод": экс-заместитель Криклия о своем увольнении

Новости Украины:Александра Клитина прокомментировала скандал со своим увольнением.

Экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина считает, что причин для её увольнения нет.

Об этом она написала в Facebook.

"К сожалению, брифинга не будет - я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить. Но я прокомментирую здесь. Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности", - отметила Клитина.

По ее словам, если Криклий считает эту переписку правдой, "то почему Галущак и Кравцов еще не уволены?".

"Я считаю, что менеджмент УЗ и Наблюдательный совет, который прикрывает Кравцова как только может, нужно гнать, сколько бы иностранцев там не сидело", - отметила Клитина.

Она подчеркнула, что на своей должности "мешала и оказывала сопротивление непрозрачным вещам - таким как закрытие малозадействованных станций, мешала сдать тихонько в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ".

"Ну сами подумайте, какой адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квази монополией под названием" холдинг "после реформы и дискриминировать частных операторов", - добавила Клитина.

По ее мнению, УЗ должна быть разделена на три независимых оператора.

"Создание холдинга, как хочет Кравцов, - это лишние коррупционные риски и, кстати, мою позицию поддерживает Всемирный банк", - добавила она.

Она подчеркнула, что её также очень беспокоит тендер на локомотивы.

"Я не понимаю, почему министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например компания Alstom месяцами умоляет о встрече с министром. Еще и Кравцов нагло заявляет, что выигрывают китайцы, ибо цена у них ниже. А сколько мы заплатим потом за сервис, либо за финансовые условия? Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или министру не хватит здесь смелости", - уточнила экс-заместитель министра инфраструктуры.