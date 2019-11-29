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"Поспешное и опрометчивое решение": посольство Украины возмущено переименованием улицы в Перемышле

"Поспешное и опрометчивое решение": посольство Украины возмущено переименованием улицы в Перемышле
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Посольство Украины возмущено из-за переименования улицы в Перемышле.

Посольство Украины в Польше возмущено из-за отмены городской властью Перемышля решения о присвоении одной из улиц имени епископа Украинской греко-католической церкви Иосафата Коциловского.

Об этом сообщает Посольство Украины в Польше в Facebook.

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы Блаженного греко-католического епископа Иосафата Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности - равноправных жителей Перемышля, в этот раз, к сожалению, победили. Посягательство на доброе имя Блаженного, а затем на решение Католической церкви и св. Иоанна Павла II, который в 2001 году провозгласил епископа Иосафата Блаженным, является беспрецедентным явлением в Польше и не может быть оправдано", - говорится в сообщении.

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Как сообщали СМИ, 28 ноября во время заседания Совета города Перемышля принято постановление об упразднении улицы Иосафата Коциловского и присоединении ее к прилегающей улице Ивана Снигурского.

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Польша, Посольство, Перемышль, Иосафат Коциловский.
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